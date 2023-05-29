У понеділок, 29 травня, сили ППО збили російську ракету у Києві. Уламки впали на дорогу в одному з районів. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

За його словами, уламки ворожої ракети впали в Оболонському районі. Внаслідок інциденту виникла пожежа.