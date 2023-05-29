У Києві уламки збитої ракети впали на дорогу [ Редагувати ]
У понеділок, 29 травня, сили ППО збили російську ракету у Києві. Уламки впали на дорогу в одному з районів. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.
За його словами, уламки ворожої ракети впали в Оболонському районі. Внаслідок інциденту виникла пожежа.
Рятувально-пожежні служби гасять уламки ракети, що палають на проїжджій частині дороги в Оболонському районі.
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