Окупанти намагаються посилити свої підрозділи на Бахмутському напрямку, але інтенсивність наступальних дій противника суттєво знизилась. Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Інтенсивність наступальних дій ворога суттєво знизилась, оскільки він здійснює заміну військ з "вагнерівців" на регулярні підрозділи та намагається стабілізувати оборону на цьому напрямку. Наші війська своїми діями відчутно ускладнюють ворогу цей процес.

При цьому інтенсивність артилерійських обстрілів не зменшилась.

Тим часом у самому Бахмуті ПВК "Вагнер" виводить свої підрозділи, на їхнє місце заходить регулярна армія. Водночас українські війська контролюють околиці міста у південно-західній частині в районі "Літак".

На півночі передмістя Бахмута також проходить заміна ворожих підрозділів.

На півдні від міста окупанти роблять спроби посилитись та наростити армійські підрозділи.

Водночас просування на флангах станом на вчора та сьогодні зранку не здійснюється через виконання інших завдань.