У трьох районах Києва виявили шість уламків ворожих ракет [ Редагувати ]
Ілюстративне фото: ДСНС
У понеділок, 29 травня, у трьох районах Києва виявили вже шість уламків російських ракет під час ракетної атаки. Про це повідомляє КМВА.
Станом на 11:45 надійшли повідомлення про виявлення уламків ракет у таких районах Києва:
В Оболонському районі:
- біля АЗС;
- на дорожньому покритті із займанням;
- на зеленій зоні.
В Деснянському районі:
- на території одного з парків.
У Дніпровському районі:
- на дорожньому покритті в різних місцях.
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