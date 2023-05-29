У понеділок, 29 травня, у трьох районах Києва виявили вже шість уламків російських ракет під час ракетної атаки. Про це повідомляє КМВА.

Станом на 11:45 надійшли повідомлення про виявлення уламків ракет у таких районах Києва:

В Оболонському районі:

біля АЗС;

на дорожньому покритті із займанням;

на зеленій зоні.

В Деснянському районі:

на території одного з парків.

У Дніпровському районі: