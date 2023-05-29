У понеділок, 29 травня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Камбоджі Хун Сеном. Про це він повідомив у своєму Telegram.

Дякую за принципову позицію щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.

"Відзначив підготовку Камбоджею українських спеціалістів із розмінування. Сподіваюсь на продовження цієї співпраці. Розповів про українську формулу миру та запросив Камбоджу приєднатися до конкретних кроків щодо її реалізації", - написав президент.