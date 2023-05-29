Жителька Одеси збирала гроші для бойовиків терористичної "ДНР". Жінка проведе за ґратами 11 років. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

За даними слідства, одеситка минулого року організувала збір грошей для бойовиків "ДНР". Двоє її родичів у 2016 році вступили до лав терористичного угруповання "ДНР Спарта" та воювали проти ЗСУ на сході України.

На початку повномасштабного вторгнення обидва бойовики приєдналися до Південного військового округу РФ і допомагали захоплювати Маріуполь та частину Херсонської області.

Жінка у месенджерах та заборонених в Україні соцмережах "Вконтакте" та "Одноклассники" проводила збір коштів. Вона прикріплювала фото із реквізитами російської банківської картки, яка належала співмешканці родича.

Одеситку затримали у грудні минулого року. Суд призначив жінці 11 років та 4 місяці в'язниці за пособництво РФ (ч. 1 ст. 111-2 ККУ).