Пенсії, тарифи на світло та воду: що зміниться в Україні з 1 червня [ Редагувати ]
З 1 червня в Україні очікується підвищення тарифів на світло та воду. Одній з категорій пенсіонерів виплатять пенсію із надбавкою за три місяці.
Нові тарифи
В Україні планують підняти ціни на низку послуг ЖКГ, але на даний момент офіційних рішень щодо цього питання ще немає.
Минулого місяця уряд продовжив дію пільгових тарифів на електроенергію до 1 червня 2023. Ціни зафіксували на довоєнному рівні: 1,44 грн/кВт-год (при споживанні до 250 кВт на місяць) та 1,68 грн/кВт-год при споживанні понад 250 кВт.
Однак у НКРЕКП неодноразово заявляли про необхідність переглянути ціну на світло. Як пояснюють у регуляторі, підвищення тарифу для населення є вимушеним кроком, щоб відновити енергосистему після ракетних атак. Нова ціна може становити до 2,88 грн/кВт-год.
Щодо цін на воду, в НКРЕКП також готують рішення про підвищення тарифів. Це питання винесене на засідання Нацкомісії 31 травня 2023.
Проект постанови про нові ціни на воду для водоканалів України був опублікований ще у грудні 2022 року, але тоді його відправили на доопрацювання. Згідно з документом, вартість на послуги централізованого водопостачання та водовідведення може зрости в середньому на 30%.
Підвищення пенсій
У червні підвищені виплати отримає категорія пенсіонерів, якій зробили перерахунок 1 квітня. Це особи пенсійного віку, які продовжують працювати та мають не менше 2-х років стажу для перерахунку.
Через особливості декларування Пенсійний фонд проведе нарахування "заднім числом". Таким чином, у червні пенсії для працюючих пенсіонерів надійдуть із доплатою за три місяці: за квітень, травень та червень.
Наступний етап підвищення пенсій в Україні відбудеться з 1 липня 2023 року.
Стартує Національний мультипредметний тест
У червні на українських абітурієнтів очікує важливий етап – складання Національного мультипредметного тесту (НМТ). Основна сесія відбудеться з 5-го по 23 червня у містах України та у спеціальних екзаменаційних центрах за кордоном.
Учасникам тестування буде необхідно за 180 хвилин дати відповіді на запитання комп'ютерного тесту з трьох предметів. Результати будуть доступні також в особистих кабінетах до 28 червня.
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