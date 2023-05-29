У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух [ Редагувати ]
У тимчасово окупованому Мелітополі прогримів вибух у понеділок увечері, 29 травня. Звуки було чути на півночі міста.
Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram.
"Мелітопольці повідомляють про гучний вибух у північному районі міста. Деталі з'ясовуємо", - повідомив він.
Федоров також опублікував фото вибуху, підписавши "Бавовняний туман у поки що окупованому Мелітополі".
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