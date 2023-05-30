В Україні працює понад тисячу офіцерів громад. Вони швидко реагують на порушення, звертають увагу на незнайомців, і часто упереджують злочини, бо працюють там, де живуть. Наступна історія - про поліцейську, яка майже місяць тому взяла під охорону Млинівську громаду, поки її чоловік боронить країну у лавах ЗСУ.

Любов Целковська - офіцер Млинівської громади.

Любов Целковська, поліцейська офіцерка громади:

Рішення стати поліцейським офіцером громади, мабуть, насамперед, було те, що подобається спілкуватися з людьми, реагувати на їхні звернення. Просто бути на тому місці, де ми є.

Люба у поліції служить п'ятий рік. Нещодавно пройшла відбір і навчання на посаду.

Любов Целковська, поліцейська офіцерка громади:

Буду намагатися втілювати всі задуми, тримати все під контролем і надалі заслуговувати довіру населення.

Її батьки - військові. Мати - сержант, а тато - підполковник ЗСУ у відставці. Нині обоє на пенсії.

Костянтин Целковський, батько офіцера громади:

В нашей семье с троих детей, только одна дочка повторяет путь батьків. Одела погоны и служит народові України.

Чоловік Люби - на фронті. Доглядати за восьмирічною донькою Веронікою допомагають батьки.

Любов Целковська, мати офіцера громади:

Ми дуже раді, що вона працює, що вона добилась того, що вона хотіла.

Любов обслуговує вісім навколишніх сіл. А це - майже чотири тисячі людей.

Ось ми вже в'їхали в населений пункт Посників, де починається територія мого обслуговування.

І та територія - велика, а доріг між селами практично нема.

Якщо у всі села заїжджати, то сто двадцять кілометрів орієнтовно буде. Я вже тута повивчала де які ямки(сміється).

Службова автівка у Люби здатна долати такі шляхи. І хоч робочий день офіційно починається о 9-тій ранку, та на зв'язку правоохоронниця - цілодобово.

Любов Целковська, поліцейська офіцерка громади:

Звертаються і пів одинадцятої і пів дванадцятої години ночі. Найчастіше це є конфлікти між сусідами ну і вчинення домашнього насильства.

Поки на території спокійно, Люба вирушає до школи.

Найбільша радість для малечі, коли Любов Костянтинівна дозволяє посигналити. Поліцейська нагадує дітям і правила безпеки на дорозі.

Марія Кошмак, завідувачка навчального закладу:

Вони дуже її з нетерпінням чекають, коли вона заїде і знов щось дасть їм попіпікати.

До служби у поліції Любов працювала вчителькою. Робота з дітьми - це те, за що найбільше любить свою нову посаду.

Любов Целковська, поліцейська офіцерка громади:

Діти, коли я з ними бачуся від них якась світить енергія позитиву щастя, доброти, вдячності

Далі поліцейська рушає селом. По дорозі провідує місцеву жительку. Пенсіонерка живе сама і теж, як і діти, чекає на Любу.

Нічого, дякувати Богу, аби мир був. Ми до вас в гості хочем запитати як самопочуття, чи є якісь проблеми у Вас.

Олена Степанівна каже - з офіцером громади у селі стало безпечніше.

Олена Янчук, жителька села Посників:

Вона весь час приходить. Вона розпитує весь час: шо, як, як ви поживаєте, чи вас щось не тривожить, небезпека якась.

Першого червня виповниться місяць як офіцерка була призначена на цю посаду. До цього була дільничною. Зараз, каже, повноваження розширилися і роботи стало більше.

Любов Целковська, поліцейська офіцерка громади:

Дільничний офіцер ми могли працювати лише по лінії громадської безпеки, а вже поліцейський офіцер громади ми можем і по безпеці дорожнього руху, тобто зупиняти транспортні засоби, виявляти порушення.

Загалом у Млинівській громаді несуть службу шестеро поліцейських офіцерів. Вони забезпечують порядок адміністративного центру та більше як сорока сіл.

Валерій Феха, заступник селищного голови Млинівської територіальної громади:

Ми підписали меморандум з Нацполіцією, створили місця для роботи, виділили кошти на забезпечення їх діяльності. Громада простягається в межах сорока кілометрів з одного кінця в іншій не по самій найкращій дорозі.

Понад усе Люба мріє дочекатися чоловіка з Перемогою, щоб були здорові батьки і набутися з донечкою.