Історія поліцейської, яка майже місяць тому взяла під охорону Млинівську громаду [ Редагувати ]
В Україні працює понад тисячу офіцерів громад. Вони швидко реагують на порушення, звертають увагу на незнайомців, і часто упереджують злочини, бо працюють там, де живуть. Наступна історія - про поліцейську, яка майже місяць тому взяла під охорону Млинівську громаду, поки її чоловік боронить країну у лавах ЗСУ.
Любов Целковська - офіцер Млинівської громади.
Любов Целковська, поліцейська офіцерка громади:
Рішення стати поліцейським офіцером громади, мабуть, насамперед, було те, що подобається спілкуватися з людьми, реагувати на їхні звернення. Просто бути на тому місці, де ми є.
Люба у поліції служить п'ятий рік. Нещодавно пройшла відбір і навчання на посаду.
Любов Целковська, поліцейська офіцерка громади:
Буду намагатися втілювати всі задуми, тримати все під контролем і надалі заслуговувати довіру населення.
Її батьки - військові. Мати - сержант, а тато - підполковник ЗСУ у відставці. Нині обоє на пенсії.
Костянтин Целковський, батько офіцера громади:
В нашей семье с троих детей, только одна дочка повторяет путь батьків. Одела погоны и служит народові України.
Чоловік Люби - на фронті. Доглядати за восьмирічною донькою Веронікою допомагають батьки.
Любов Целковська, мати офіцера громади:
Ми дуже раді, що вона працює, що вона добилась того, що вона хотіла.
Любов обслуговує вісім навколишніх сіл. А це - майже чотири тисячі людей.
Ось ми вже в'їхали в населений пункт Посників, де починається територія мого обслуговування.
І та територія - велика, а доріг між селами практично нема.
Якщо у всі села заїжджати, то сто двадцять кілометрів орієнтовно буде. Я вже тута повивчала де які ямки(сміється).
Службова автівка у Люби здатна долати такі шляхи. І хоч робочий день офіційно починається о 9-тій ранку, та на зв'язку правоохоронниця - цілодобово.
Любов Целковська, поліцейська офіцерка громади:
Звертаються і пів одинадцятої і пів дванадцятої години ночі. Найчастіше це є конфлікти між сусідами ну і вчинення домашнього насильства.
Поки на території спокійно, Люба вирушає до школи.
Найбільша радість для малечі, коли Любов Костянтинівна дозволяє посигналити. Поліцейська нагадує дітям і правила безпеки на дорозі.
Марія Кошмак, завідувачка навчального закладу:
Вони дуже її з нетерпінням чекають, коли вона заїде і знов щось дасть їм попіпікати.
До служби у поліції Любов працювала вчителькою. Робота з дітьми - це те, за що найбільше любить свою нову посаду.
Любов Целковська, поліцейська офіцерка громади:
Діти, коли я з ними бачуся від них якась світить енергія позитиву щастя, доброти, вдячності
Далі поліцейська рушає селом. По дорозі провідує місцеву жительку. Пенсіонерка живе сама і теж, як і діти, чекає на Любу.
Нічого, дякувати Богу, аби мир був. Ми до вас в гості хочем запитати як самопочуття, чи є якісь проблеми у Вас.
Олена Степанівна каже - з офіцером громади у селі стало безпечніше.
Олена Янчук, жителька села Посників:
Вона весь час приходить. Вона розпитує весь час: шо, як, як ви поживаєте, чи вас щось не тривожить, небезпека якась.
Першого червня виповниться місяць як офіцерка була призначена на цю посаду. До цього була дільничною. Зараз, каже, повноваження розширилися і роботи стало більше.
Любов Целковська, поліцейська офіцерка громади:
Дільничний офіцер ми могли працювати лише по лінії громадської безпеки, а вже поліцейський офіцер громади ми можем і по безпеці дорожнього руху, тобто зупиняти транспортні засоби, виявляти порушення.
Загалом у Млинівській громаді несуть службу шестеро поліцейських офіцерів. Вони забезпечують порядок адміністративного центру та більше як сорока сіл.
Валерій Феха, заступник селищного голови Млинівської територіальної громади:
Ми підписали меморандум з Нацполіцією, створили місця для роботи, виділили кошти на забезпечення їх діяльності. Громада простягається в межах сорока кілометрів з одного кінця в іншій не по самій найкращій дорозі.
Понад усе Люба мріє дочекатися чоловіка з Перемогою, щоб були здорові батьки і набутися з донечкою.
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