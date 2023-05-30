В епіцентрі атаки дронів на москву та область опинилися маєтки путінської еліти. Безпілотники впали неподалік резиденції самого диктатора володимира путіна, а також біля будинку міністра оборони рф сергія шойгу.

Про це повідомляється у Telegram "Можемо пояснити".

Повідомляється, що російські федеральні телеканали практично нічого не повідомляють про наймасштабнішу з початку війни рф проти України атаку безпілотників на москву та область.

Ймовірно, це була психологічна атака, причому на місця, населені путінською елітою. У москві - це престижні південно-західні мікрорайони. У Підмосков'ї - Рублівське шосе та його околиці, де мешкають наближені путіна: олігархи та чиновники.

Зазначається, що один із безпілотників впав у селищі Іллінське - за 3 км від резиденції путіна в Ново-Огарьово.

Дрони падали і в інших місцях. Наприклад, у селищі Знам'янське, де знаходиться маєток путінського друга Геннадія Тимченка. По сусідству - резиденція прем'єра Михайла Мішустіна та будинок екс-зятя диктатора Кирила Шамалова. Поруч живуть батько губернатора Підмосков'я, сенатор Юрій Воробйов та міністр оборони Сергій шойгу.

Поруч із селом Жуківка у котеджному селищі "Іллінське поле" стоять один навпроти одного особняки найближчих друзів путіна братів Аркадія та Бориса Ротенбергів. А по сусідству знаходиться будинок коханки шойгу Олени Шебунової. У селищі "Ландшафт" - будинок у першого заступника глави Адміністрації президента рф Сергія Кирієнка. У Барвісі будинок у президента "Роснефти" Ігоря Сечіна. Колишнбою дачею Мікояна володіє голова "Росгвардії" Віктор Золотов.

Крім того, в Архангельському - будинок у голови Конституційного суду Валерія Зорькіна, який нещодавно приніс путіну карту Європи нібито "без України", хоча вона була там позначена.

У Роздорах живе коханка глави ВТБ - телеведуча Наїля Аскер-Заде, заступник міністра оборони Руслан Цаликов, теща голови "Ростеху" Сергія Чемезова - Людмила Рукавішнікова.

Повідомляється, що безпілотник прямував до селища Власиха - там центральний командний пункт Ракетних військ стратегічного призначення рф.