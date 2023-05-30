Недалеко від маєтків путіна та шойгу: деталі атаки дронів на москву [ Редагувати ]
В епіцентрі атаки дронів на москву та область опинилися маєтки путінської еліти. Безпілотники впали неподалік резиденції самого диктатора володимира путіна, а також біля будинку міністра оборони рф сергія шойгу.
Про це повідомляється у Telegram "Можемо пояснити".
Повідомляється, що російські федеральні телеканали практично нічого не повідомляють про наймасштабнішу з початку війни рф проти України атаку безпілотників на москву та область.
Ймовірно, це була психологічна атака, причому на місця, населені путінською елітою. У москві - це престижні південно-західні мікрорайони. У Підмосков'ї - Рублівське шосе та його околиці, де мешкають наближені путіна: олігархи та чиновники.
Зазначається, що один із безпілотників впав у селищі Іллінське - за 3 км від резиденції путіна в Ново-Огарьово.
Дрони падали і в інших місцях. Наприклад, у селищі Знам'янське, де знаходиться маєток путінського друга Геннадія Тимченка. По сусідству - резиденція прем'єра Михайла Мішустіна та будинок екс-зятя диктатора Кирила Шамалова. Поруч живуть батько губернатора Підмосков'я, сенатор Юрій Воробйов та міністр оборони Сергій шойгу.
Поруч із селом Жуківка у котеджному селищі "Іллінське поле" стоять один навпроти одного особняки найближчих друзів путіна братів Аркадія та Бориса Ротенбергів. А по сусідству знаходиться будинок коханки шойгу Олени Шебунової. У селищі "Ландшафт" - будинок у першого заступника глави Адміністрації президента рф Сергія Кирієнка. У Барвісі будинок у президента "Роснефти" Ігоря Сечіна. Колишнбою дачею Мікояна володіє голова "Росгвардії" Віктор Золотов.
Крім того, в Архангельському - будинок у голови Конституційного суду Валерія Зорькіна, який нещодавно приніс путіну карту Європи нібито "без України", хоча вона була там позначена.
У Роздорах живе коханка глави ВТБ - телеведуча Наїля Аскер-Заде, заступник міністра оборони Руслан Цаликов, теща голови "Ростеху" Сергія Чемезова - Людмила Рукавішнікова.
Повідомляється, що безпілотник прямував до селища Власиха - там центральний командний пункт Ракетних військ стратегічного призначення рф.
по темі
У вівторок, 30 травня, між Україною та росією пройшла чергова передача тіл військових
Директорка Українського Центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла про мультипредметний тест та чому зі списку предметів викреслили історію України
У вівторок, 30 травня, під час телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" радниця голови Харківської обласної ради Наталія Попова розповіла про стан людей з села Ківшарівка, по якому окупанти вдарили керованою авіабомбою
Окупанти скинули авіабомби ФАБ-250 на Торецьк Донецької області
Жителька Одеси збирала гроші для бойовиків терористичної "ДНР"