Україна повернула тіла 79 загиблих бійців [ Редагувати ]
У вівторок, 30 травня, між Україною та росією пройшла чергова передача тіл військових. В Україну повернули 79 загиблих військових.
Про це повідомляє Мінреінтеграції.
Сьогодні вдалося повернути додому тіла 79 загиблих українських оборонців.
Відомо, що тіла загиблих передали із тимчасово окупованих територій України. Їх передадуть рідним для належного поховання.
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