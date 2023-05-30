У вівторок, 30 травня, у Києві, а також інших містах країни зникло світло. Фахівці повідомляють про ремонтні роботи та обіцяють швидко повернути електроенергію споживачам. Про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі у Facebook.

Київ

У столиці проблеми зі світлом фіксують у Шевченківському, Солом’янському, Святошинському, Голосіївському, Оболонському, Дарницькому районах.

У ДТЕК вже повідомили про ремонтні роботи в центрі міста.

Наші енергетики відновлюють електропостачання 15 будинків вулиць Iнститутська, Грушевського, Мазепи, Липська та П.Орлика. Аварійне відключення сталося о 12:28. Фахівці оперативно виїхали на місце аварії та відразу заживили 33 знеструмлені домівки від резервних джерел.

За даними енергетиків, ще 15 будинків залишаються знеструмленими, їх мають перемикнути до альтернативних джерел до 14:30.

Після резервного перемикання фахівці розпочнуть ремонт основного обладнання, щоб забезпечити надійну схему електропостачання будинків.

Тим часом в Києві вже спостерігаються проблеми з рухом електротранспорту.

За даними "Київпастранс":

затримується рух трамваїв №1, 3, 14, 15 по вул. Героїв Севастополя,

затримується рух тролейбусів №22, 27, 30, 42д по вул.О.Довженка.

Причиною називають аварійне відключення зі сторони "Укренерго".

Харків

В деяких районах Харкова та області зникло світло. Проблеми зі світлом є у Слобідському та Салтівському районі.

Як пояснили в "Харківобленерго", тимчасові відключення пов'язані зі спрацюванням захисної автоматики.