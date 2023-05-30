Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що Верховна Рада ухвалила закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років. Про це він повідомив у Telegram.

Документ в цілому підтримали 304 депутатів.

Урядовий законопроєкт №9281 ініціювало Міністерство оборони спільно зі Збройними силами України. Вони пояснили, що під час дії правового режиму воєнного стану потреба в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років відсутня.