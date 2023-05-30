Строкова військова служба: в Україні знизили вік призову [ Редагувати ]
Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що Верховна Рада ухвалила закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років. Про це він повідомив у Telegram.
Документ в цілому підтримали 304 депутатів.
Урядовий законопроєкт №9281 ініціювало Міністерство оборони спільно зі Збройними силами України. Вони пояснили, що під час дії правового режиму воєнного стану потреба в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років відсутня.
по темі
Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про доплати та відпустки військовим
Окупанти вночі 30 травня атакували Київ дронами, кількість постраждалих зросла
Президент України Володимир Зеленський відповів, чи готовий зустрітися з російським диктатором володимиром путіним
У вівторок, 30 травня, між Україною та росією пройшла чергова передача тіл військових
В епіцентрі атаки дронів на москву та область опинилися маєтки путінської еліти. Безпілотники впали неподалік резиденції самого диктатора володимира путіна, а також біля будинку міністра оборони рф сергія шойгу