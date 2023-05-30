Зеленоградський райсуд Москви вперше оштрафував росіянина за демонстрацію раніше забороненого біло-синьо-білого прапора, який є символом українського "Легіону "Свобода Росії" - ця організація визнана терористичною та заборонена у росії.

Як повідомили "РИА Новости" у судовій інстанції, штраф у розмірі 2 000 рублів виписали мешканці Москви, її визнали винною за ст. 20.3 КоАП РФ ("Публічна демонстрація символіки терористичної організації"). У постанові суду йдеться:

Оштрафованная женщина демонстрировала проходящим мимо пешеходам и гражданам в проезжающих автомашинах на государственном регистрационном знаке символику в виде флага с цветами белый-синий-белый, являющегося официальным символом украинской организации "Легион "Свобода России".

"Медіазона" повідомляє, що за біло-синьо-білий прапор оштрафували двох москвичок. Вони провину не визнали, заявивши, що самі кольори російського прапора на номерах не змінювали. Жінки припускають, що червоний колір міг затертися або вицвісти на Сонці.

Після російського вторгнення в Україну біло-синьо-білий прапор став одним із символів антивоєнного руху. Його приносили на протести проти дій влади та армії рф. Пізніше модифікацію прапора почали використовувати у своїй символіці різні організації, зокрема Легіон "Свобода Росії", і навіть З'їзд народних депутатів рф.

У березні 2023 року Верховний суд рф визнав "Легіон "Свобода Росії" терористичною організацією та заборонив його діяльність на території країни. Таким чином, суд задовольнила прохання генпрокуратури, з якою та звернулася до інстанції 6 лютого.

Українська влада називала "Легіон "Свобода Росії" підрозділом ЗСУ, який займається виконанням завдань у зоні бойових дій, а також проведенням диверсій на території Росії.

Точна чисельність підрозділу невідома, також не називаються ділянки та напрями фронту, де задіяні бійці "Легіону "Свобода Росії"". При цьому організація брала на себе відповідальність за напади на села Брянської та Бєлгородської області на початку березня та травні.