Бійці Легіону "Свобода Росії" - це громадяни Росії, які не згодні із політикою путінського режиму та агресією, яку він почав проти України багато років тому. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив представник Легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар".

"Бойцы Легиона "Свобода России" - это граждане России, которые не приветствуют политику путинского режима и агрессию, которую он начал против Украины много лет назад. После полномасштабного вторжения военнослужащие и простые граждане России, изьявившие желание защищать Украину, вошли в состав ВСУ и сражаются за свободу Украины. Но наша дальнейшая цель не только освобождение Украины, но и уничтожение путинской диктатуры", - заявив боєць.

Також представник Легіону "Свобода Росії" розповів, чи є можливість громадянської війни.

"Вполне возможно, что так в будущем оно и будет, потому что путинский режим не уйдет без кровопролития. Путин уже доказал, что для сохранения своей власти, он готов гнать на смерть сотни тысяч своих граждан. Ему никого не жалко. Наша задача - как можно скорее прекратить эту войну. За последние двое суток мы доказали, что можем успешно проводить масштабные операции, масштаб которых будет увеличиваться. А вот противник этим похвастаться не может", - зазначив "Цезар".

Також боєць розповів, які подальші плани у Легіону "Свобода Росії" та РДК.

"Со временем будут очаги вооруженного споротивления на територии рф. Мы сможем поставить в свои ряды множество россиян, которые готовы побороться с путинским режимом и мы сломаем эту систему. Демилитаризация приграничных с Украиной областей только начинается и она будет доведена до полного логического завершения. Не будет никакой угрозы для Украины", - резюмував він.