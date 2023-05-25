Потрясіння за потрясінням. На російській Бєлгородщині знову неспокійно. Сьогодні в області працювала ППО. На підльоті до міста, як повідомив тамтешній губернатор, збили безпілотник. А ще там російські пілоти знову загубили авіаційну бомбу Ф-500. Та впала і не розірвалася в селі, що у 23-х кілометрах від українського кордону.

І звісно варто нагадати про опір, що набирає обертів на Бєлгородщині. РДК і легіон "Свобода росії» досі на території рф. Про те, як вони звільняють регіон від путінського режиму? І яку мету переслідують? Хронологія подій - далі в матеріалі Даніїла Снісаря.

Визволення Бєлгородської Народної Республіки, саме так охрестили події цих днів у мережі, розпочалося у ніч проти понеділка.

У телеграм-каналі російського добровольчого корпусу з'явилися перші повідомлення про те, що їхні бійці перетнули російський кордон. Як доказ - вони записали відео на тлі назв населених пунктів у двох областях рф - Брянській та Бєлгородській.

Бойцы РДК снова в России! Бойцы РДК снова пересекли границу российской федерации. россия скоро будет свободной.

А згодом з'явилося й офіційне звернення від легіону "Свобода росії". Вони закликали жителів прикордонних регіонів країни-агресорки залишатися вдома, не чинити опору та не боятися.

Позивний "Цезар", представник легіону "Свобода росії":

Мы такие же россияне, как и вы. Мы такие же люди, как и вы. Мы хотим, чтобы наши дети росли свободными людьми. Диктатуре кремля пришло время положить конец. Будьте смелыми и не бойтесь, потому что мы возвращаемся домой.

Вже пообіді 22 травня легіонери заявили, що взяли населені пункти Козинка та Гора-Поділ на Бєлгородщині. А до Грайворона зайшли передові загони.

Це кадри, оприлюднені РДК, з контрольно-пропускного пункту. Там легіонери начебто ліквідували одного російського прикордонника, який намагався чинити опір. Решту території вдалося взяти без бою.

Весь цей час кремлівські ЗМІ про події на Бєлгородщині мовчать. Лише після обіду губернатор області робить першу офіційну заяву, вже після того, як росіяни здійняли гвалт у соціальних мережах.

Мовляв, на територію зайшла диверсійно-розвідувальна група. Серед мешканців області почалась паніка. Над областю масово розквітла "бавовна", а люди масово почали шукати укриття, яких, звичайно, у прифронтовому районі немає.

Надвечір ситуація для росіян погіршилася. Люди почали масово лишати домівки, зокрема евакуацію провели у щонайменше десяти населених пунктах. І хоча, офіційно в росії евакуацію - спростовували, інформація від жителів свідчить про інше. З села людей вивозили централізовано, автобусами.

В області запровадили режим "контртерористичної операції". А рупор кремлівської пропаганди, Скабєєва - почала істерику на російському ТБ. Мовляв, Україна атакувала росію. Хоча, тут - нічого нового.

Состояние истерическое, я бы так сказала. Все касалось невозможным, а также атака на Белгородскую область - тоже казалась невозможной еще позавчера.

Не Україна, а самі росіяни. Про це наголосили й в Офісі Президента, і в нашій розвідці.

Андрій Юсов, представник ГУР:

Насамперед все, що відбувається на території так званої російської федерації - це внутрішній конфлікт. І, так, сьогодні люди зі зброєю в руках готові боротися за визволення росії від режиму внутрішньої путінської окупації.

Олексій Данілов, секретар РНБО:

І росія має самостійно з цим питанням поратися. Звинувачувати в цьому Збройні сили нашої країни - це якась нісенітниця. Дивно було чути заяви з уст Пєскова, який сказав, що вони там стурбовані. Незрозуміло, чого вони мають бути стурбовані, якщо їхні громадяни в такий спосіб виражають свою позицію.

Вночі 22 травня неспокійно було вже в самому Бєлгороді - вибухи пролунали неподалік будівлі ФСБ та МВС області. Російська сторона заявила, що вибухівку було скинуто з дрона.

Станом на 23 травня, за різними оцінками операція легіонерів охоплювала вже понад 30 квадратних кілометрів. 24 травня - її завершили.

кремлівські ЗМІ рушили на зйомку пропагандистського матеріалу у, так би мовити, "звільнену" Козинку. Але щось пішло не так - потрапили під обстріл.

Під час брифінгу представники формування розповіли, що їхньою метою було проведення розвідки боєм. Їм протистояли майже дві сотні росармійців. Принаймні, одного з них, вдалося взяти в полон. Втрати серед легіонерів - 2 бійці. Ще 10 отримали поранення.