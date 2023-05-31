Пенсії, виплати та субсидії: чого чекати українцям з 1 червня [ Редагувати ]
З приходом нового місяця, за традицією, на українців чекають зміни.
Вони будуть стосуватися тарифів, виплат, та соціального життя. Ми зібрали для вас основні нововведення, на які варто очікувати вже з 1 червня 2023 року.
Пенсії
Зазначимо, що розмір підвищення буде залежати від страхового стажу та зарплати під час роботи кожної окремої людини, тому він буде індивідуальним.
Тарифи
Субсидії
У червні люди, які не змінили свій майновий стан чи склад домогосподарства, можуть отримувати соцвиплати.
- Літній опалювальний сезон триватиме з 1 травня по 30 вересня.
- Розмір субсидії складає від 350 до 400 гривень.
Виплати для ВПО
Українці зі статусом ВПО можуть отримувати від держави щомісячну допомогу у розмірі:
- 3 тисячі гривень – для дітей та осіб з інвалідністю;
- 2 тисячі гривень – для всіх інших осіб.
Навчальний рік
Межі навчального року 2022 – 2023 років були чітко встановлені - з 1 вересня 2022 до 30 червня 2023 року. Остаточне рішення щодо змінення дат прийматиме кожне місто та область на свій розсуд.
- У Києві школярі будуть навчатися до кінця червня. А останній дзвоник відбудеться 16 червня. Натомість в області більшість шкіл закінчить навчання 31 травня.
- У Львові точних дат щодо закінчення не встановлені. Це відбудеться у проміжку від 4 до 9 червня. Така ж ситуація загалом по Львівщині, де навчальний рік завершиться з 5 по 25 червня.
Вступна кампанія для вступників у заклади фахової передвищої освіти на основі базової середньої освіти розпочнеться з 23 червня, а закінчиться 3 серпня. Водночас для вступників на основі повної загальної середньої освіти цей період триватиме з 1 липня до 30 серпня.
Воєнний стан
Воєнний стан та загальну мобілізацію було продовжено ще на 90 днів.
З 2 червня 2023 року особам з тимчасово окупованих територій оформлення, обмін та інші процедури із документами здійснюватиметься центральними органами виконавчої влади за місцем звернення особи.
Особи, місце проживання яких зареєстроване або задеклароване у житлі, що знаходиться на тимчасово окупованій території, а також на територіях, де ведуться активні бойові дії, можуть задекларувати або зареєструвати місце свого проживання без зняття з реєстрації місця свого попереднього проживання.
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