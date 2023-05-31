Окупанти заявляють про нову так звану "атаку дронів" на Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Про це повідомляє російський Telegram-канал BAZA.

російські ЗМІ стверджують, що інцидент нібито стався в ніч на 31 травня. Як пишуть росіяни, дрон-камікадзе впав на територію заводу, тому нібито пролунав вибух.

За попередніми даними, пожежі не виникло, постраждалих не було.