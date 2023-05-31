У рф заявили про чергову "атаку дронів" на Ільський НПЗ [ Редагувати ]
Окупанти заявляють про нову так звану "атаку дронів" на Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Про це повідомляє російський Telegram-канал BAZA.
російські ЗМІ стверджують, що інцидент нібито стався в ніч на 31 травня. Як пишуть росіяни, дрон-камікадзе впав на територію заводу, тому нібито пролунав вибух.
За попередніми даними, пожежі не виникло, постраждалих не було.
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