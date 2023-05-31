Сі Цзіньпін наказав керівникам нацбезпеки Китаю готуватись до "найгірших сценаріїв" [ Редагувати ]
Керівникам національної безпеки Китаю необхідно думати про "найгірші сценарії" й готуватись до "бурхливого моря".
Про це заявив китайський лідер Сі Цзіньпін на засіданні партійної Комісії з національної безпеки.
"Складність і труднощі питань національної безпеки, з якими ми зараз стикаємося, значно зросли. Ми повинні дотримуватися мислення, орієнтованого на результат і на найгірший сценарій, і бути готовими пройти серйозні випробування сильними вітрами і бурхливими хвилями, і навіть небезпечними, штормовими морями", - заявив Сі.
Зазначається, що останні вказівки Сі лунають у той момент, коли Пекін стикається з викликами серед яких проблеми в економіці й, як він вважає, все більш вороже міжнародне середовище.
Водночас лідер КНР зауважив, що Китай повинен прискорити модернізацію своєї системи, сил та засобів національної безпеки, а також зробити їх більш ефективними в "реальних бойових діях і практичному застосуванні".
Сі закликав Китай просуватись вперед у створенні системи моніторингу ризиків національній безпеці та раннього попередження, посилити освіту з питань нацбезпеки й поліпшити управління безпекою даних і штучного інтелекту.
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