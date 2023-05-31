У червні 2023 року в Україні набудуть чинності більш суворі правила мобілізації у питанні вручення повісток та призову на службу. Навіть ті військовозобов'язані, які у мирний час визнані обмежено придатними до служби, підлягатимуть мобілізації.

Що зміниться з 1 червня

Згідно із законами № 9260 та № 9259 загальна мобілізація та воєнний стан продовжені до 18 серпня.

Зараз можуть призивати на службу чоловіків 18 до 60 років, однак з червня уникнути мобілізації стане складніше.

Також зміни стосуються військового обліку та сповіщення громадян. Відповідальними за ведення військового обліку будуть різні органи, зокрема, терцентри комплектування та соцпідтримки, СБУ, підрозділи Служби зовнішньої розвідки, місцева влада, консульства за кордоном. Займатися обліком доручено керівникам держорганів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

Хто підпадає під мобілізацію

Мобілізувати можуть чоловіків віком 18-60 років, якщо придатні за станом здоров'я і не мають законних підстав для звільнення від призову. Навіть якщо немає досвіду військової служби, їх можуть призвати на службу під час воєнного стану. У зону бойових дій їх відправлять виключно після проходження обов'язкового навчання.

Йдеться про такі категорії осіб: