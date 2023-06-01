Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's 1 червня відновила роботу ресторанів у Чернігові та Кривому Розі. Про це повідомила пресслужба компанії.

Обидва заклади розташовані у центральних районах: Чернігівський за адресою вул. Княжій, 34, Криворізький на проспекті Гагаріна 2.

У Чернігівському та Криворізькому McDonald’s гості можуть зробити замовлення в залі ресторану на касі чи через термінали самообслуговування, а також на МакДрайві.

Заклад у Чернігові працюватиме з 07:00 до 22:00, у Кривому Розі з 07:00 до 21:00.