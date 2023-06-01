McDonald's відновив роботу в Чернігові та Кривому Розі [ Редагувати ]
Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's 1 червня відновила роботу ресторанів у Чернігові та Кривому Розі. Про це повідомила пресслужба компанії.
Обидва заклади розташовані у центральних районах: Чернігівський за адресою вул. Княжій, 34, Криворізький на проспекті Гагаріна 2.
У Чернігівському та Криворізькому McDonald’s гості можуть зробити замовлення в залі ресторану на касі чи через термінали самообслуговування, а також на МакДрайві.
Заклад у Чернігові працюватиме з 07:00 до 22:00, у Кривому Розі з 07:00 до 21:00.
У Чернігові та Кривому Розі в McDonald’s спершу буде представлене скорочене меню, яке поступово розширюватиметься.
Нагадаємо, 25 квітня у Дніпрі відновили роботу перші п’ять ресторанів мережі McDonald’s. Таким чином в Україні працюють вже 89 ресторанів McDonald’s.
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