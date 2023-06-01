Трагедія біля укриття в Києві: стало відомо, чи був охоронець п'яним [ Редагувати ]
Співробітники поліції перевірили інформацію про нетверезого охоронця столичної поліклініки у Деснянському районі, де вночі люди не могли потрапити в укриття.
Про це розповів керівник Деснянської окружної прокуратури Києва Антон Єфімов, повідомляє "Суспільне".
За словами Єфімова, медичне освідування охоронця показало, що він був тверезим.
Нагадаємо, 1 червня вночі російські окупанти атакували Київ ракетами "Іскандер". В результаті падіння уламків російських ракет в Деснянському районі загинули троє людей - дві жінки та дитина. В момент падіння уламків вони знаходились поблизу укриття, тому що поліклініка була зачинена.
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