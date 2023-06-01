Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва засудив вторгнення росії до України. До цього він залишався нейтральним.

Про це глава бразильської держави заявив за підсумками зустрічі з фінським колегою Саулі Нііністьо, повідомляє The Guardian.

Бразильський президент, окрім засудження агресії рф, також підтвердив свою відданість територіальній цілісності України.

Зазначимо, ще 2022 року Лула да Сілва звинувачував у війні проти України не лише росію, а й США, Євросоюз та президента Володимира Зеленського. Він стверджував, що українська влада нібито мала відмовитися від членства в НАТО та ЄС.

На початку 2023 року він захотів стати посередником для встановлення миру між Україною та росією. При цьому він тримався нейтральної позиції і продовжував звинувачувати США у війні, яку розв'язали росіяни.