Президент Бразилії зробив неочікувану заяву щодо вторгнення росії до України [ Редагувати ]
Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва засудив вторгнення росії до України. До цього він залишався нейтральним.
Про це глава бразильської держави заявив за підсумками зустрічі з фінським колегою Саулі Нііністьо, повідомляє The Guardian.
Бразильський президент, окрім засудження агресії рф, також підтвердив свою відданість територіальній цілісності України.
Зазначимо, ще 2022 року Лула да Сілва звинувачував у війні проти України не лише росію, а й США, Євросоюз та президента Володимира Зеленського. Він стверджував, що українська влада нібито мала відмовитися від членства в НАТО та ЄС.
На початку 2023 року він захотів стати посередником для встановлення миру між Україною та росією. При цьому він тримався нейтральної позиції і продовжував звинувачувати США у війні, яку розв'язали росіяни.
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