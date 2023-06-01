Діряве небо, беззахисний кордон. Російська оборона дає збій раз за разом. І неодноразові вторгнення ДРГ, і численні атаки дронів виказують слабкі місця у внутрішній безпеці російської федерації. Як мета цих атак, як довго бачать західні аналітики і який прогноз дає на найближчий час щодо захисту кремлем території?

Перевірку на міцність провалено. Останні гарячі події на Білгородщині та зухвала атака дронів на москву цього тижня викривають дірки у системі внутрішньої безпеки росії. Особливо, якщо врахувати політ БПЛА над елітною Рубльовкою, де живуть представники російської верхівки. Один із дронів ударив менш як за п'ять кілометрів від резиденції самого путіна в Ново-Огарьово.

Це при тому, що росія нібито посилила свою протиповітряну оборону. Ще в січні мережу облетіли фото "Панцирів" на дахах будівель у москві. Але ударів цього тижня по житлових будинках у столиці не вдалося уникнути.

Регулярного війська на кордоні - немає, є мобілізовані. Бетонні пірамідки, на встановлення яких москва витратила мільйони рублів, можна легко об'їхати, доведено "Російським добровольчим корпусом" і легіоном "Свобода росії" на Білгородщині.

Ці регулярні напади на територію рф виглядають як насмішка над нібито всемогутністю кремлівської верхівки, але насправді становлять велику проблему для федерації, зазначає лектор університету Бата - Стівен Голл, що спеціалізується на пострадянській та російській політиці.

Стівен Голл, експерт з російської та пострадянської політики:

На цей момент, це перевірка, де росія найслабша, а також нарощення тиску та деморалізація росіян. Те, що сталося в Білгородській області, в Брянську, атака дронів у москві, постійні атаки в Криму та багатьох інших частинах незаконно окупованій росією території України - це все шлях деморалізувати російську армію та зробити легшим для України відтіснення росіян так далеко, наскільки це можливо і сподіваюся, що це приведе до переламного моменту війни.

"Формуючі операції". Так ці напади називають співрозмовники британської газети "Financial Times". Саме тому, що такі атаки створюють сприятливе поле для контрнаступу. Обманути противника, створити непевну ситуацію. До схожої тактики - з обманом противника - Україна вдавалася і торік, перед тим, як звільнити Харківщину, зазначають джерела. І обіцяють - далі буде.

Україна й надалі вестиме формуючі операції, поєднуючи їх з точковими ударами, спрямованими на виснаження російських військових активів і можливостей. Це можуть бути удари великої дальності з використанням далекобійних крилатих ракет "Storm Shadow", наданими Великою Британією.

Для кремля, що точкові удари по території рф, що прорив кордону чи наліт ворожих безпілотників несуть чималі ризики. Бо окрім розпорошення військових сил, створюють внутрішню напругу в суспільстві й змушують росіян добряче хвилюватися. Мовляв, вже ніде немає безпечного місця.

Стівен Голл, експерт з російської та пострадянської політики:

Навіть для москвичів чи для звичайних росіян це підкреслює той факт, що уряд не здатен їх захистити, тож якщо цілять по елітах, то існує можливість цього страху, що путін, цей великий чоловік, насправді не здатний захистити еліти і, можливо, якраз настав час знайти когось, хто б міг їх захистити.

І спокою росіянам чекати не варто. Легіон "Свобода росії" обіцяє і далі "здійснювати набіги на кордони рф". Там заявляють, що мають тисячі кандидатів на вступ до лав легіону та "Російського добровольчого корпусу". Готують похід на Москву.