Укриття в Україні мають бути відкритими цілодобово. Забезпечити їх наявність та доступність це обовʼязок місцевої влади.

Про це повідомляє у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

"Перш за все мої співчуття рідним і близьким тих, чиї життя забрали російські удари.Ми робимо максимум, щоб захистити людей", - сказав Зеленський

Він зазначив, що не було такої міжнародної зустрічі чи таких міжнародних переговорів, на яких не підіймалося б питання ППО для України.

"Але захист людей - це захист на всіх рівнях. Укриття мають бути доступними. Ніколи більше не має повторитися ситуація, як цієї ночі в Києві, коли люди прийшли в укриття, а укриття зачинене", - наголосив президент.

За його словами, забезпечити наявність та доступність укриттів цілодобово - це обовʼязок представників місцевої влади.

"Боляче бачити недбале ставлення до цього обовʼязку. Боляче бачити втрати. І якщо обовʼязок на місцях не виконується, це прямий обовʼязок правоохоронців - притягати до відповідальності", - підсумував глава держави.