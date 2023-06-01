"Укриття мають бути доступними цілодобово" - Зеленський [ Редагувати ]
Укриття в Україні мають бути відкритими цілодобово. Забезпечити їх наявність та доступність це обовʼязок місцевої влади.
Про це повідомляє у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.
"Перш за все мої співчуття рідним і близьким тих, чиї життя забрали російські удари.Ми робимо максимум, щоб захистити людей", - сказав Зеленський
Він зазначив, що не було такої міжнародної зустрічі чи таких міжнародних переговорів, на яких не підіймалося б питання ППО для України.
"Але захист людей - це захист на всіх рівнях. Укриття мають бути доступними. Ніколи більше не має повторитися ситуація, як цієї ночі в Києві, коли люди прийшли в укриття, а укриття зачинене", - наголосив президент.
За його словами, забезпечити наявність та доступність укриттів цілодобово - це обовʼязок представників місцевої влади.
"Боляче бачити недбале ставлення до цього обовʼязку. Боляче бачити втрати. І якщо обовʼязок на місцях не виконується, це прямий обовʼязок правоохоронців - притягати до відповідальності", - підсумував глава держави.
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