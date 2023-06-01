Другий саміт Європейської спільноти відбувся сьогодні у Молдові. Лідери понад 40 країн прибули до Кишенева, щоб обговорити безпекові та економічні питання. Прибув на саміт і президент України Володимир Зеленський, який провів кілька двосторонніх зустрічей. Стежив за перебігом подій наш кореспондент Євген Бригар.

У Молдові відбувся другий саміт Європейської спільноти: які рішення були прийняті щодо України

Саміт Європейської політичної спільноти у Кишиневі - другий за рахунком. Вперше загальний збір лідерів ЄС відбувся у жовтні минулого року в чеській Празі за ініціативи президента Франції, Емануеля Макрона. На цих зустрічах лідери вирішують питання безпеки, енергетичних викликів і врегулювання економіки. Усе - на тлі повномасштабної війни в Україні, яку спричинила росія. Найголовніше, що до дискусії долучилися не лише країни-члени ЄС, а й ті, що лише прагнуть туди потрапити. Сьогодні ж, одна з таких держав - Молдова - приймала саміт.

Майя Санду, Президентка Молдови:

Молдова - не самотня, так само як і наша сусідка Україна, яка понад рік і три місяці з героїзмом і мужністю протистоїть варварській навалі росії. Той факт, що другий саміт Європейської політичної спільноти проходить за 20 кілометрів від кордону з Україною є доказом міцної єдності на європейському континенті.

Першим гостем, якого зустріла президентка Молдови Майя Санду був Володимир Зеленський. Його поява стала сюрпризом для журналістів.

Володимир Зеленський, Президент України:

Що надважливо - це наше спільне майбутнє в ЄС. Україна вже готова бути частиною НАТО. Ми очікуємо, коли Альянс буде готовий запросити Україну до себе в склад. Гарантії безпеки є важливими не лише для України, але і для наших сусідів - Молдови - через російську агресію в Україні й потенційно можливу агресію в іншій частині Європи.

Безпека - одне з ключових питань, які президент підіймав на зустрічі з європейськими колегами. А їх цього дня було чимало. Володимир Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністрами Албанії та Північної Македонії, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Румунії та британським прем'єром Ріші Сунаком. І чи не кожен з них згадував, що безпека Європи сьогодні - в руках України. Тому сьогодні активно обговорювали посилення повітряної оборони та надання нашим збройним силам винищувачів F-16 і тренування наших пілотів.

Матуеш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі:

Щойно я взяв участь у розмові кількох прем'єр-міністрів із президентом Зеленським щодо підготовки українських пілотів для опанування винищувачів F-16. Ми склали графік цих навчань. Що стосується Patriot, то це дуже хороша система, на жаль, у нас їх дуже мало. Ми нещодавно замовили нові, а термін доставки довгий. На зустрічі я наголосив, наскільки важливо, щоб інші країни, які мають системи Patriot, якомога швидше поділилися ними з Україною, і я можу сказати, що ця зустріч була дуже конструктивною, дуже позитивною.

Володимир Зеленський, Президент України:

В нас багато різних систем, я вдячний всім партнерам, але "Патріоти" - це "Патріоти". Що стосується коаліції літаків, і тут для нас дуже важливо, щоб голову роль зіграли Сполучені Штати Америки. Якщо ми говоримо про F-16, тому що це все ж таки це їх літаки. І попри те, що наші колеги, наші союзники готові нам допомогати, але все ж таки це Сполучених Штатів літаки. Але сьогодні я почув потужну підтримку великої кількості країн. І що важливо - велику кількість літаків-винищувачів, які, я впевнений, незабаром під лідерством США ми об'єднаємо, і зробимо цю коаліцію.

Досягнути безпеки на європейському континенті без України буде вкрай складно - погоджуються усі лідери. Однак, без вступу до НАТО та ЄС, що є найкращою безпековою гарантією, з часом робити це буде дедалі важче, вважає наш президент. Тож лідери ЄС отримали чіткий сигнал - мир можливий, коли Україна буде повністю інтегрована в безпекову систему Європи.