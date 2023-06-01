З ініціативою перевести їх у різні групи, аби не ризикували життям одночасно, категорично не згодні.

Штучний інтелект проти російських мін. У Міністерстві аграрної політики та продовольства планують використовувати сучасні технології для швидкого розмінування посівних площ. Бо ж піротехніки просто не встигають очищувати поля від вибухівки. Адже в пріоритеті території поблизу обєктів критичної інфраструктури.

Фахівцям ДСНС доводиться працювати ледь не цілодобово. Зокрема, на Херсонщині. яка є однією з найзабрудненіших областей країни. Там працюють і брати-близнюки, піротехніки Євген та Денис Корецькі. Детальніше про їх роботу в наступному сюжеті.

Крок за кроком, пліч-о-пліч брати-близнюки Євген та Денис Корецькі розміновують Херсонщину. Тут вони народились, а тепер звільняють рідну землю від наслідків окупації.

Євген та Денис Корецькі, піротехніки ГУ ДСНС в Одеській області:

- З якою різницею в часі народились? - Дві хвилини. Я старший. - Він старший на дві хвилини.

Вони працюють в одній піротехнічній групі. За двадцять чотири роки навчилися розуміти один одного без слів. І це допомагає за небезпеки.

Денис Корецький, піротехнік ГУ ДСНС в Одеській області:

Я можу навіть з виразу обличчя його зрозуміти, що там відбувається, що в нього є, чого в нього нема.

Хлопці кажуть: працювати на рідній землі легше. Вони добре знають територію, яку розміновують. Та й батьки весь час лишалися у рідному селі, яке нині за сім кілометрів від лінії розмежування. Розповідають синам, де саме стояли ворожі підрозділи.

Євген та Денис Корецькі, піротехніки ГУ ДСНС в Одеській області:

Ми вже знаємо, де це село, куди нам треба їхати, з якої сторони був наступ. Батьки теж давали багато інформації з приводу цього. Багато знайомих там є, які підказують: де були, що робили. Хто стояв.

Це допомагає врахувати всі фактори. Адже рівень небезпеки залежить від того, наскільки активно велися бойові дії у конкретному населеному пункті.

Євген Корецький, ​піротехнік ГУ ДСНС в Одеській області:

Прийшли окупанти - замінували повністю лінію. Потім - їх відбили, вони відійшли, прийшли наші - замінували іншу лінію. І намагаєшся розміновувати всі лінії. Це і дорога, це і проходи, це і в'їзди в село.

Головне завдання піротехніків зараз - допомога у відновленні критичної інфраструктури: це лінії електропередачі, газопроводи, водогони. З розмінуванням сільськогосподарських земель, кажуть сапери, доведеться почекати. Хоча деякі аграрії, ризикуючи життям, намагаються робити це самотужки.

Євген Корецький, ​піротехнік ГУ ДСНС в Одеській області:

На трактори вішають ті самі котушки, якими ми користуємось для розмінування. Вони самі їх собі купляють. Самі встановлюють собі на техніку. І намагаються якось самі розмінувати. Це сміливі вчинки, але я б не ризикував.

Це - вкрай небезпечно, наполягають піротехніки. Адже на полях знаходять і безліч мін-пасток, і снаряди.

Денис Корецький, піротехнік ГУ ДСНС в Одеській області:

Велика кількість новітніх боєприпасів. Мін, які досі, можна сказати, не досліджені, з якими стараємось дуже обережно поводитись. Є різниця між 2 світовою війною і зараз, цією війною. Боєприпасів набагато більше, набагато.

На повне очищення українських територій, потрібні десятки років. Тому піротехнічна служба ДСНС наразі шукає чоловіків до 35 років, які готові доєднатися до команди саперів.

Марина Мартиненко, речниця ГУ ДСНС в Одеській області:

Треба мати повну середню освіту, вони мають стояти на військовому обліку, і розуміти наскільки небезпечна ця робота. Тобто бути морально, психологічно готовими. Тому що, наразі, наші піротехніки розміновують деокуповані території в різних напрямках: і Херсонщина, і Донеччина.

Євген та Денис вже готові до чергової ротації на Херсонщину. З ініціативою перевести їх у різні групи, аби не ризикували життям одночасно, категорично не згодні.

Євген та Денис Корецькі, піротехніки ГУ ДСНС в Одеській області: