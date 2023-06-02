У порту Бердянська пролунали потужні вибухи (відео) [ Редагувати ]
У порту окупованого Бердянська пролунало кілька вибухів. Місцеві мешканці викладають у соцмережі відео диму після прильоту.
Три вибухи у порту підтвердив гауляйтер Запорізької області Володимир Рогов.
Попадание пришлось по территории морского порта. По предварительной информации, жертв и разрушений нет.
У селі Осипенко також було чутно вибух, а в районі полігону був дим сивого кольору.
Також бердянці кажуть, що летіло і у бік Коси, але за попередньою інформацією ракету збили. Могла впасти у районі Слобідка.
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