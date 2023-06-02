Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна тримає зачиненими двері для переговорів з росією і не збирається розпочинати діалог. Про це він сказав в ефірі телемарафону

Коментуючи нещодавні слова спецпредставника Китаю Лі Хуея Данілов зазначив:

Ми двері (для переговорів - ред.) не зачинили, ми їх не збираємося відчиняти, вони у нас зачинені досить міцно. Ви знаєте, що є рішення РНБО з цього приводу - що з путіним (російським диктатором Вїволодимиром путіним - ред.) ми жодних переговорів вести не збираємось.

Він заявив, що думка інших країн щодо переговорів пояснюється тим, що вони відстоюють власні інтереси і "відпрацьовують певні процеси для власного споживання".

Данілов нагадав, що умови України для завершення війни є досить простими: кордони 91-го року, відповідальність Путіна та його спільників за всі злочини, компенсації за збитки та гарантії безпеки для нашої країни.