Перемовини з рф: Данілов заявив про "зачинені двері для діалогу" [ Редагувати ]
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна тримає зачиненими двері для переговорів з росією і не збирається розпочинати діалог. Про це він сказав в ефірі телемарафону
Коментуючи нещодавні слова спецпредставника Китаю Лі Хуея Данілов зазначив:
Ми двері (для переговорів - ред.) не зачинили, ми їх не збираємося відчиняти, вони у нас зачинені досить міцно. Ви знаєте, що є рішення РНБО з цього приводу - що з путіним (російським диктатором Вїволодимиром путіним - ред.) ми жодних переговорів вести не збираємось.
Він заявив, що думка інших країн щодо переговорів пояснюється тим, що вони відстоюють власні інтереси і "відпрацьовують певні процеси для власного споживання".
Данілов нагадав, що умови України для завершення війни є досить простими: кордони 91-го року, відповідальність Путіна та його спільників за всі злочини, компенсації за збитки та гарантії безпеки для нашої країни.
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