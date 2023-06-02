"У дронах "Shahed" знайшли запчастини з країн-партнерів України" - Данілов [ Редагувати ]
У безпілотних літальних апаратах "Shahed" знайшли запчастини з країн, які є партнерами України. Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі інформаційного телемарафону, коментуючи інформацію про те, що деякі країни допомагають рф не лише обходити санкції, а й нарощувати виробництво ракет та дронів.
Він зазначив, що необхідно розібратися, як росія, перебуваючи під санкціями, використовує запчастини країн, які є дуже дружніми до України, її партнерами.
Це не перший такий випадок. Ми розуміємо, з чого складаються ті чи інші компоненти "Shahed". Ми маємо в наявності майже цілий "Shahed". Так сталося, що приземлили неодноразово наші військові цю мерзоту залізну, яка несе смерть нашим громадянам. Розібрали, і, на жаль, виявили там частини, які не виробляються ані в Ірані, ані в росії.
Водночас секретар РНБО відзначив, що запчастини виробництва 2019-2021 років могли закупити заздалегідь, ще під час підготовки до повномасштабної війни.
Але це не знімає певних процесів, які знаходяться на контролі і доповідалися на засіданні Ставки сьогодні.
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