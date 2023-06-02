У безпілотних літальних апаратах "Shahed" знайшли запчастини з країн, які є партнерами України. Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі інформаційного телемарафону, коментуючи інформацію про те, що деякі країни допомагають рф не лише обходити санкції, а й нарощувати виробництво ракет та дронів.

Він зазначив, що необхідно розібратися, як росія, перебуваючи під санкціями, використовує запчастини країн, які є дуже дружніми до України, її партнерами.

Це не перший такий випадок. Ми розуміємо, з чого складаються ті чи інші компоненти "Shahed". Ми маємо в наявності майже цілий "Shahed". Так сталося, що приземлили неодноразово наші військові цю мерзоту залізну, яка несе смерть нашим громадянам. Розібрали, і, на жаль, виявили там частини, які не виробляються ані в Ірані, ані в росії.

Водночас секретар РНБО відзначив, що запчастини виробництва 2019-2021 років могли закупити заздалегідь, ще під час підготовки до повномасштабної війни.