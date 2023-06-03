"За кожним зачиненим укриттям стоїть прізвище конкретної людини": у столиці триває перевірка бомбосховищ (відео) [ Редагувати ]
Джерело: УНІАН
Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попкро доручив головам районних державних адміністрацій забезпечити роботу укриттів цивільного захисту всіх типів у цілодобовому відкритому режимі. Зараз триває їхня перевірка. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов.
За дорученням голови КМВА Сергія Попка вже створена комісія на чолі з першим заступником голови КМВА, до якої увійдуть директори профільних департаментів, начальники управління нацполіції і ДСНС, які перевірятимуть всі скарги, які надходили і надходять щодо проблем щодо укриттів.
У всіх районах міста створені комісії на чолі з головами районів, і обов'язково ми залучаємо у всі ці комісії громадськість, тому що треба вчасно реагувати і усувати ці проблеми. Тому що за кожним зачиненим укриттям стоїть прізвище конкретної людини, яка за це відповідає та контролює. Є відповідальні особи за кожне укриття, керівник установи, де знаходиться це укриття, керівник району, де знаходиться установа.
Але є але. У Києві в районах є заклади та установи, які не підпорядковуються керівникам районів. І за них відповідальність несуть начальники відповідних міських департаментів, які у свою чергу, підпорядковуються керівництву міста. Тому перекладати відповідальність за стан укриттів у таких закладах на керівництво районів - це неприйнятно.
Задачі щодо підготовки облаштування та перевірки роботи укриттів ставилися начальником КМВА неодноразово і до цього трагічного інциденту. Чому вона не була виконана у даному конкретному випадку - розбереться слідство. Ми реагуємо на кожну скаргу - кожного разу виїжджають представники КМВА, які з'ясовують у чому причина, чому вчасно не відкрили укриття.
Є розпорядження, щоб забезпечити роботу укриттів цивільного захисту всіх типів у цілодобовому відкритому режимі. І неодноразово попереджалися балансоутримувачі щодо особистої відповідальності - кримінальної відповідальності досі немає - через недопущення населення до цивільного захисту.
Якщо укриття закриті, людина має зателефонувати одразу в Національну поліцію. Також є номер 1551 щодо подання скарги, і в додатку "Київ цифровий" також зявилася опція - "Мапа" і людина може одразу відреагувати, що укриття закрите і надіслати скаргу.
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Голова Деснянської районної адміністрації в Києві Дмитро Ратніков виправдався за закрите укриття під час ракетної атаки російських окупантів у ніч на 1 червня, через що загинули люди. За його словами, столична влада раніше наказала, аби всі укриття були зачинені
Поки лихо не впаде... В Україні почали перевірку сховищ. На другому році великої війни, після маштабних обстрілів наших міст російськими терористами, знадобилися ще три смерті, зокрема дитини, аби збагнути: в момент смертельної небезпеки будь-хто з нас може опинитися перед закритими дверима.
Таке рішення ухвалила влада столиці після трагічного випадку в Деснянському районі. Комісія з перевірки укриттів та сховищ міста тепер впродовж десяти днів буде з рейдами навідуватися до районів. Тож в якому стані укриття в Шевченківському районі - далі.
А поки у столиці чимало закритих та непридатних для використання сховищ. Скільки саме - перевірить міська прокуратура, яка прийшла з обшуками до КМДА після численних заяв мешканців.
Столична влада не має іншого виходу, крім як тримати укриття та бомбосховища у Києві постійно відчиненими. Про це заявив на брифінгу директор Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Роман Ткачу