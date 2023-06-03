Поки лихо не впаде... В Україні почали перевірку сховищ. На другому році великої війни, після маштабних обстрілів наших міст російськими терористами, знадобилися ще три смерті, зокрема дитини, аби збагнути: в момент смертельної небезпеки будь-хто з нас може опинитися перед закритими дверима.

Тож у якому стані укриття у столиці й чи можна туди вільно потрапити - вирушила дізнатися моя колега Олена Логінова. На черзі - Подільський район.

Ми в Подільському районі столиці. Зараз подивимось, чи відчинене укриття і як воно обладнане, і нам про все розкаже управляючий будинком Геннадій.

Геннадій, управляючий будинком:

Ми силами мешканців облагородили звичайний підвал на укриття. Маємо воду, на всякий випадок дрова, ліжка.

Ідемо далі. В підвалі кілька приміщень. В цій залі зазвичай всі й збираються під час повітряних тривог.

Ось стіл. Самі мешканці збили його. Можна і чаю, і кави випити. Інтернет скоро у нас тут буде. А далі хто залишається на ніч, можна відпочивати там. Тут тепло , тут бойлер, тут температура до 30 градусів.

В укритті й справді тепло і чисто. За ключі від нього назначили відповідальних. Єдиний мінус - це підвал, і в ньому немає двох виходів і санвузлу. І до того ж цим одним укриттям користуються ледь не всі мешканці району! Жителі будинку тепер занепокоєні ще й питанням безпеки. Кажуть: залишати укриття відкритим цілодобово без постійного нагляду не хочуть.

Наталія, мешканка будинку в Подільському районі Києва:

Я сейчас иду, подвал стоит открытый. У нас там комуникации, у нас там трубы, вода. Многие жалуются в подвалах, что сейчас бомжи набегут, сейчас коты будут, блохи. Сейчас кто-то зайдет, поставит какую-то взврывчатку. Это ж тоже может быть, правильно, и как нам быть. Потом мы зимой останемся без воды, без отопления, без ничего. Так тоже нельзя, чтобы было, оставить это все напризволяще.

Мешканці кажуть, поки намагаються знайти вихід і планують встановити автоматичний замок на двері укриття. Бо людей, які могли цілодобово там чергувати немає.

Тамара, мешканка будинку в Подільському районі Києва: