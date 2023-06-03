Міністр оборони Китаю Лі Шанфу запропонував міністру оборони України Олексію Резнікову використовувати "всі можливі засоби" для того, щоб спробувати покласти край війні рф. Він також пообіцяв розширити військові зв'язки з Києвом.

Про це заявив заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов.

Лі зустрівся з міністром оборони України Олексієм Резніковим і його командою в суботу в рамках Шангрі-Ла Діалогу в Сінгапурі.

За словами Гаврилова, Китай продовжує наполягати на ролі миротворця у війні, попри свої тісні політичні та економічні зв'язки з москвою. Під час зустрічі українська сторона прагнула поглибити розуміння Пекіном ситуації на місцях.

"Вони готові до спілкування, щоб розширити контакти між українським і китайським військовим керівництвом Я сподіваюся, що після зустрічі ми побачимо певну динаміку", - заявив заступник міністра.