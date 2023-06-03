Китай запропонував використати "всі засоби" для врегулювання війни в Україні - Міноборони [ Редагувати ]
Міністр оборони Китаю Лі Шанфу запропонував міністру оборони України Олексію Резнікову використовувати "всі можливі засоби" для того, щоб спробувати покласти край війні рф. Він також пообіцяв розширити військові зв'язки з Києвом.
Про це заявив заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов.
Лі зустрівся з міністром оборони України Олексієм Резніковим і його командою в суботу в рамках Шангрі-Ла Діалогу в Сінгапурі.
За словами Гаврилова, Китай продовжує наполягати на ролі миротворця у війні, попри свої тісні політичні та економічні зв'язки з москвою. Під час зустрічі українська сторона прагнула поглибити розуміння Пекіном ситуації на місцях.
"Вони готові до спілкування, щоб розширити контакти між українським і китайським військовим керівництвом Я сподіваюся, що після зустрічі ми побачимо певну динаміку", - заявив заступник міністра.
по темі
Для захисту від російських атак Україні потрібно 50 батарей Patriot. Тільки тоді росіяни втратять можливість залякувати мільйони людей
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна тримає зачиненими двері для переговорів з росією і не збирається розпочинати діалог
Вночі 2 червня росіяни завдали удару по Торецьку (Донецька область), внаслідок чого виникли пожежі квартир двох багатоповерхівок. Через це загинула одна людина
Атакуючи Київ ракетами "Іскандер" російські окупанти хочуть завдати удару несподівано, щоб було обмаль часу для того, щоб сховатися в укриттях та не змогла зреагувати ППО
Голова Деснянської РДА Дмитро Ратніков повідомив, що за словами директора поліклініки № 3, працівником нічної зміни був відкритий центральний вхід