Фактично, Туреччина у своїй думці розділена, адже половина суспільства хотіли змін та іншу політичну систему. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив експерт-міжнародник Євген Добряк.

"Ми повинні констатувати, що в першу чергу, це була найскладніша виборча кампанія для Ердогана за 20 років його політичної кар'єри. Багато факторів на це вплинуло. Перше - це економічна ситуація в Туреччині, вона дуже скадна, це фінансова ситуація, інфляція має дуже високий рівень, землетрус дуже потужний з 1939 року. Ці всі фактори вплинули на ситуацію. А що вплинуло на те, що Ердоган все ж переміг? В першу чергу, вибори першого туру співпали з виборами в парламент, де коаліція Ердогана набрала 323 місця (в парламенті 600). Цей фактор вже дуже серйозно вплинув на вибори", - зазначив Добряк.

Він додав: "Звичайно, також активізація дуже серйозна самого Ердогана під час другого туру виборів, плюс один із кандидатів, який набрав 5% закликав свої виборців віддати голоси за Ердогана. Це теж вплинуло. Багато прихильників Ердогана вважали, що зараз кардинальні зміни у Туреччині могли б сприяти для нестабільної ситуації. Але фактично його результат із невеликим відривом. У східному турецькому суспільстві, коли Ердоган набрав 52%, а Киличдароглу - 48%, це говорить, що інша частина суспільства хотіла іншу систему і змін в країні. Тобто Туреччина прагне змін".

Також експерт розповів, яким чином перемога Ердогана вплине на війну в Україні.

"По відношенню до України ніяких змін не буде", - резюмував він.