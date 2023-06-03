Бойовики "Вагнера" ще не повністю вийшли з Бахмута - Маляр [ Редагувати ]
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на сході з метою вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Втім, через потужний опір наших сил оборони ворогу не вдається просуватись.
Про це розповіла заступник міністра оборони Ганна Маляр в Telegram.
"У місті Бахмут ситуація умовно стабільна. Ми контролюємо південно-західні околиці міста. Вагнерівці остаточно ще не залишили місто. Здійснюють інструкторську роботу з прибувшими загонами регулярної армії", - заявила заступник міністра.
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