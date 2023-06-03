Український ринок праці вже не буде таким, як раніше. Експерти в галузі працевлаштування переконують: у цьому напрямку вже відбулося чимало змін, а коли Україна переможе, трансформації продовжаться: з'являться нові професії, деякі старі відійдуть у минуле, а деякі не надто популярні колись, знову будуть на висоті.

Мої колеги проаналізували, що ж відбувається на ринку праці в Україні та яку професію краще обрати нині, аби потім не сидіти без роботи.

Юлія Чекалова, власниця стоматологічної клініки:

Зустріла я війну, будучи власницею стоматологічної клініки в місті Харків, я збудувала виробництво майже в центрі міста. В нас був повний запис.

Торік у березні просто на сходи її медичного закладу впала ворожа ракета, згадує Юлія.

Юлія Чекалова, власниця стоматологічної клініки:

В цей момент вона була зачинена. Ми тільки мали виходити на роботу. Сказали: "Юлю, закладаються бомби біля клінік". Поруч аптека.

У звіті Міжнародної організації праці йдеться про те, що за понад рік війни приблизно кожне третє підприємство в Україні торік закрилося. Держава втратила близько п'яти мільйонів робочих місць. Це майже третина (32%) від загального обсягу українського ринку праці.

Олена Мельник, заступниця директора Департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості

На сьогодні у нас послугами служби скористалося 390 тисяч громадян. На сьогодні - у нас 122 000 мають статус офіційно зареєстрованих безробітних.

І це лише офіційна статистика. Безробітних, які не стали на облік Державної служби зайнятості й намагаються працевлаштуватися самі, в рази більше, наголошують експерти. Аби в умовах війни людям було легше шукати роботу, фахівці Міністерства економіки, Держслужби зайнятості спільно зі спеціалістами сайтів із пошуку роботи торік у вересні створили "Єдиний портал вакансій". Станом на сьогодні там - близько двохсот тисяч пропозицій.

Максим Пилипенко, директор з комунікації порталу з пошуку роботи:

Традиційно п'ятірка популярних професій незмінна. Це менеджер з продажу, продавець-консультант, водій, бухгалтер, кухар. Це охоронці, прибиральники, бариста, офіціанти, комплектувальники.

За рік війни ринок праці в Україні зробив шалений стрибок, наголошують експерти. Підприємства стали масово відновлювати роботу, тисячі бізнесменів ризикнули відкрити нову справу. Наша героїня, якій довелося на певний час закрити стоматологічну клініку, зважилася на релокацію - тепер її медзаклад працює в Івано-Франківську.

Юлія Чекалова, власниця стоматологічної клініки:

Якщо до війни, під час війни ти гарний спеціаліст, то до тебе будуть ходити й після.

В умовах, коли чимало підприємств по всій країні стали відновлювати роботу, виникла нова проблема - нестача робочих рук. Адже працездатних людей в Україні значно поменшало: десятки тисяч стали на захист країни, мільйони - виїхали за кордон.

Олег Пендзин, економічний експерт:

Кабмін робив спробу оцінити кількість населення - 37,5 мільйонів населення, Ну хай 38, Відніміть 8,2. Ви отримаєте, що сьогодні в Україні знаходиться 30 мільйонів людей. З них 10,2 мільйона пенсіонери. І по різних оцінках до п'яти мільйонів людей, яким немає 18 років. Працездатного населення в Україні десь 16-17 мільйонів, п'ятнадцять.

Аби не залишитися за бортом післявоєнного ринку праці, фахівці радять тим, хто довгий час не може знайти роботу, замислитися про перекваліфікацію. Тим, хто лише обирає майбутню професію, не гнатися за колись популярними напрямками. Адже після війни будуть у ціні спершу робочі руки, а вже потім економісти та юристи.

Максим Пилипенко, директор з комунікації компанії з пошуку роботи:

Це звичайно будівництво, тому що потрібно буде відбудовувати Україну. Друге я б взяв - це медицина, турбота про фізичне і психологічне здоров'я, далі освіта. Нам потрібно буде швидко навчатися і розвивати нашу країну, здобувати нові знання, навички.

Для підлітків, які нині стоять перед вибором майбутньої кар'єри, фахівці Малої академії наук розробили профорієнтаційний проєкт - підказують, які саме професії будуть найактуальнішими після війни.

Інна Дзиндра, проєктна менеджерка Малої академії наук України:

Це кампанія, яка складається з 3 великих компонентів. Перший компонент - це відеопроєкт про 10 професій для відбудови України, 2 компонент - це подкасти "Наукові теревені", де ми запрошуємо українських науковиць та інноваторів, і спілкуємося з ними, про кар'єру, науку.

Наші експерти наголошують - є ще один виклик, який може вдарити по ринку праці не менше, ніж війна. Штучний інтелект. Інструмент, який здатен навіть витіснити деякі професії. Адже він уже вміє робити важкі розрахунки та писати тексти, малювати й говорити… І це ще один фактор, який треба враховувати зараз, обираючи, ким бути й чим займатися після війни.