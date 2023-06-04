Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що внаслідок російського удару по передмісті Дніпра, який відбувся ввечері 3 червня, постраждало 22 людини, а вночі рятувальники дістали з-під завалів тіло дворічної дівчинки.

За його словами, два двоповерхових будинка, між якими влучила ракета, частково зруйновані. Пошкоджені й 10 приватних будинків, авто, магазин, газопроводи.

Крім цього, вночі, 4 червня, окупанти вдарили з артилерії по Нікополю. Загорілися два авто, пожежі вже загасили.

Побиті 3 багатоповерхівки, ресторан, лінії електропередач. На щастя, без жертв.

Також захисники з ПвК "Схід" збили над областю 2 крилаті ракети та 1 безпілотник, ймовірно, "Шахед".