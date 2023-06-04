Атака на передмістя Дніпра: з-під завалів дістали тіло дворічної дівчинки [ Редагувати ]
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що внаслідок російського удару по передмісті Дніпра, який відбувся ввечері 3 червня, постраждало 22 людини, а вночі рятувальники дістали з-під завалів тіло дворічної дівчинки.
За його словами, два двоповерхових будинка, між якими влучила ракета, частково зруйновані. Пошкоджені й 10 приватних будинків, авто, магазин, газопроводи.
Крім цього, вночі, 4 червня, окупанти вдарили з артилерії по Нікополю. Загорілися два авто, пожежі вже загасили.
Побиті 3 багатоповерхівки, ресторан, лінії електропередач. На щастя, без жертв.
Також захисники з ПвК "Схід" збили над областю 2 крилаті ракети та 1 безпілотник, ймовірно, "Шахед".
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