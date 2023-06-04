Верховний представник ЄС із зовнішніх справ Жозеп Боррель зустрівся з міністром оборони Китаю Лі Шанфу. Сторони порушили питання спільних стратегічних проблем, зокрема війни в Україні. Про це повідомляється у Twitter Борреля.

Конструктивна дискусія з міністром оборони Китаю Лі Шанфу на SLD23 щодо спільних стратегічних проблем, включаючи війну росії проти України, Тайвань, Південнокитайське море.

За словами голови зовнішньополітичного відомства ЄС, він очікує на продовження розвитку відносин між ЄС й Китаєм, яке засноване на довірі та повазі до міжнародного права.