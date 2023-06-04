Дві ракети рф вночі влучили в аеродром поблизу Кропивницького [ Редагувати ]
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що росія в ніч на 4 червня атакувала аеродром поблизу Кропивницького. Туди влучили дві ракети окупантів. Про це він сказав в ефірі телемарафону.
З шести ракет чотири знищила ППО, а дві, на жаль, влучили на оперативний аеродром поблизу Кропивницького. Про наслідки я зі зрозумілих причин не буду вам говорити.
Також, за словами Ігната, є пошкодження у Сумській області через нічну атаку дронів.
5 ударних дронів (випустила рф, - ред.). Це з району аеродрому Сеща з північного напрямку. Атакували вони Сумську область. Там є уражені об'єкти інфраструктури, про це, можливо, більше повідомлять місцеві.
За даними Сумської ОВА, вночі над регіоном збили один дрон-камікадзе, але й були влучання. У Середино-Будській громаді через нічну атаку дронів пошкоджені будівля агрофірми, приміщення майстерні та два приватні автомобілі.
У Шосткинській громаді пошкоджено територію міського парку, а у Миколаївській - нежитлові приміщення.
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