Бійці "Російського добровольчого корпусу" та "Легіону Свобода росії" у неділю, 4 червня, заявили про те, що вони заходять до передмістя Шебекіно у Бєлгородській області Росії.

Відповідне відео вони опублікували у Telegram.

"Знову на рідній землі! Передова штурмова група РДК та ЛСР заходять із боями до передмістя Шебекіно", - йдеться у повідомленні.