Російські добровольці з боями заходять до передмістя Шебекіно (відео) [ Редагувати ]
Бійці "Російського добровольчого корпусу" та "Легіону Свобода росії" у неділю, 4 червня, заявили про те, що вони заходять до передмістя Шебекіно у Бєлгородській області Росії.
Відповідне відео вони опублікували у Telegram.
"Знову на рідній землі! Передова штурмова група РДК та ЛСР заходять із боями до передмістя Шебекіно", - йдеться у повідомленні.
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