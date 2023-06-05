Російське військове відомство повідомило про наступ ЗСУ на 5 ділянках фронту [ Редагувати ]
Російське військове відомство повідомило про "великомасштабний наступ" ЗСУ на п'яти ділянках фронту. Стверджується, що воно розпочалося вранці 4 червня.
Про це повідомляє міноборони рф у Telegram.
У заяві йдеться, що наступ почався на п'яти ділянках фронту на Південно-Донецькому напрямку введенням у бій двох механізованих бригад "зі складу стратегічних резервів ЗСУ за підтримки інших військових частин та підрозділів".
При цьому було задіяно шість механізованих і два танкові батальйони з метою прориву оборони на найбільш вразливій ділянці фронту, заявили в російському військовому відомстві.
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