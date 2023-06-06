"Каховську ГЕС підірвала 205-та мотострілецька бригада ЗС рф" - Подоляк [ Редагувати ]
Каховську ГЕС підірвала 205-та мотострілецька бригада ЗС рф. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
За його словами, згідно з даними української розвідки, підрив Каховської ГЕС здійснила 205-та мотострілецька бригада Збройних сил росії.
Це попередня інформація. Безумовно, зараз все перевірятиметься. Вона [частина] локалізована там і, відповідно, є попередні дані, що це представники 205-ї мотострілецької [частини]. Ми перевірятимемо.
Україна звинувачує у підриві ГЕС посію, а росія – Україну. Наприклад, мер окупованої Нової Каховки Володимир Леонтьєв повідомив про нічні удари по Каховській ГЕС і назвав це терактом
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