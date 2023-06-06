Під грифом "абсолютно небезпечно". Так пройшла в Україна посівна кампанія. Оскільки професія аграрія в умовах війни - у переліку найризикованіших. За даними Держслужби з питань праці, від початку повномасштабного вторгнення загинули щонайменше 11-ро водіїв сільськогосподарської техніки! Постраждалих від вибухів ворожих снарядів - в рази більше. Ніна Коломієць з'ясовувала, на яку допомогу можуть розраховувати постраждалі.

Ніна Коломієць, кореспондентка:

Це поле рапсу - наче жовте море, яке на горизонті зливається із блакитним небом. Створений природою прапор України. Втім, аби вся ця краса розквітла і дала врожай, аграріям доводиться ризикувати життям. Адже ворожий снаряд, який залишився після активних бойових дій, може бути де завгодно - просто під колесами сільгосп машини. За офіційними даними ДСНС, близько третини території нашої держави засмічено вибухонебезпечними предметами.

Зараз на полях Чернігівщини підростає збіжжя. А ще рік тому ця земля була понівечена вибухами й засіяна ворожими снарядами, що не розірвалися. Всього за кілька кілометрів звідси були позиції російської армії. Окупанти безжально обстрілювали все навколо.

Олексій Котляр, регіональний директор сільгосппідприємства:

Це у нас крупне собирали на полях, а ото все мєлке, шо осталось с самольота. На наше поле збили наші війська, хотіли пахать, а там лежить самольот, уже груда отходів таких во.

На задньому дворі місцевої агрокомпанії - досі залишки смертоносного врожаю, зібраного на цих полях. Ґрунт певний час обстежували піротехніки. Але у березні цього року на дорозі між полями сталася біда.

Олександр Бокач, тракторист:

Їхав із Скорінця - переїжджав в друге село. От стекло з другого трактора, розминались. І там дето метров 10 проїхать я розвернувсь - і якраз метр від дороги - підірвався трактор. Це масло з трактора, розламався пополам.

Олександр показує нам місце, де все сталося. Навіть 2 місяці потому тут видно сліди пожежі та воронку від розриву протитанкової міни.

Олександр Бокач, тракторист:

Помню, наче трошки підскочив - і потом з кабіни вилітав. Вилетів на асфальт, в сознанії ж, наверно. Побачив переді мною колеса другого трактора, якось одкотився. Якби був без сознанія, наверно, переїхало б трактором другим.

Народився навіть не у сорочці, а в бронежилеті, жартує Олександр. Тоді й лікарі дивувалися - як людина взагалі могла вижити після такого вибуху?!

Олександр Бокач, тракторист:

5 ребер зломано. Пластини тут у руці - 2 стоїть. В нозі пересадку зробили, 3 операції. П'ятку вообще з кусков збирали.

Разом із нами Олександр уперше наважується подивитися, що лишилося від його трактора.

Олександр Бокач, тракторист:

Ось, розірвало пополам. Уже купа металолому.

Олексій Котляр, регіональний директор сільгосппідприємства:

Колеса було за 90 метрів. Оце улетіло, а друге - нема його, запчастєй даже. Повністю розірвало. Ось ручка з цьой сторони - дивись, Саша, вона он вверху стирчить. І осколок он туди пішов. Якраз де Саша сидить, над головою. Вовремя його викинуло. Отой ручкой його просто вбило б.

Керівник підприємства дивується - вибухотехніки ж обстежували дорогу! Жодних небезпечних предметів не знайшли. Як там міг статися вибух - не зрозуміло!

Олексій Котляр, регіональний директор сільгосппідприємства:

Ми рік туди їздили, кожен день, і приганяли техніку крупногабаритну, диски, сівалки, а, бачите, через рік случився такий випадок. Там ще, я думаю, не один рік будем шось ловити. Тим паче через півгодини, як Саша взірвався, МЧСники перевірили по обочині трасу і знов за 50 метрів найшли таку саму протитанкову міну, ще одну. Ми думаєм, через рік це, весна прийшла, а земля викидає наверх весь метал.

Війна перетворила чимало мирних професій на небезпечні, констатують у Держпраці. Загалом від початку повномасштабного вторгнення травми на роботі через бойові дії отримали понад 800 робітників у різних регіонах держави. Кожен третій поранений загинув. Посадовці наголошують - працівник у разі отримання травми на роботі, має право на допомогу від Фонду соціального страхування. Звісно, якщо він офіційно оформлений на підприємстві.

Ігор Дегнера, голова Державної служби України з питань праці:

У разі смерті працівника це одноразова виплата 268 тисяч гривень, також передбачається виплата особам, які перебували на утриманні працівника, який загинув, більше 50 тисяч гривень. Для працівників, які, на щастя, не загинули, але зазнали тих чи інших травм, компенсація визначається з урахуванням ступеню втрати працездатності і розміру його заробітної плати.

У випадку нашого героя витрати на лікування добровільно взяло на себе підприємство, де він працює. Попереду в Олександра - щонайменше півроку реабілітації.

Олексій Котляр, регіональний директор сільгосппідприємства:

Тіки случився цей інцидент, я доповів зразу своїм керівникам все зробити для того, щоб його спасти - команда була така. Якого ми брали 17 березня - такого й должні поставити на ноги. Фірма взяла на себе повні зобов'язання - і лікування, і робоче місце за ним, і больнічний - все ми оплачуєм.

На підприємстві вже навіть придбали новий трактор. Сподіваються, під час наступної посівної Олександр вийде на ньому у поле.