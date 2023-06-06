Окупанти не полишають спроб штурмувати позиції наших захисників на східному фронті. А тому в мінометників 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" завжди є робота. Далі в ефірі - репортаж, підготовлений спільно з кореспондентами Військового телебачення, із позицій наших захисників.

Ілля - військовослужбовець Збройних сил України:

Їдемо на позицію до 120-го міномета, попрацюємо, дамо пілюлєй трошки оркам. Стабільно ідуть обстріли, не припиняються, літає "Орлан". Бачить великі скупчення піхоти, або техніки, одразу починає арта прилітати.

Поліна Коваленко, кореспондентка Військового телебачення України:

Хлопці з мінометного розрахунку мають бути постійно напоготові, тому що, окрім їх планових цілей, по яким вони активно насипають, аеророзвідка також надає координати додаткових цілей, по яким треба дуже швидко відпрацювати.

Влад - військовослужбовець Збройних сил України:

Поступає команда "до бою". Первим ділом це розмасковується міномет, командир рахує коректуру, дає мені цифри, я їх виставляю в мінометі, наводюся, виставляю бульку, кажу "готово" і жду команду на вогонь.

Позивний "Шкет" - військовослужбовець Збройних сил України:

З проміжком в дві години поступають цілі і треба виходити працювати, коригування йде і кожну міну треба покласти туди, куди кажуть.

Мінометники, з якими ми працюємо сьогодні, - забезпечують вогневу підтримку піхотинців.

Влад - військовослужбовець Збройних сил України:

Наступ, хлопців прикрити. Стараємся максимально точно все робити, наводитись, щитати, попадати.

Щойно знищено одну ціль - приходять координати нової.

Влад - військовослужбовець Збройних сил України:

До 80-ти мін виходило. І це тільки до обіду. Може бути ціль і в другій годині ночі, в третій. Можемо тільки відстрілятися і знову ціль буде.

Командир розрахунку, боєць із позивним "Шкет" - родом з Луганщини. Каже, в усіх його побратимів - єдина мета.

Позивний "Шкет" - військовослужбовець Збройних сил України:

По всій Україні чекає сім'я. Хочеться повернутися в дім, щоб вся родина зібралась вдома.

Навіть попри втому хлопці жартують і посміхаються. Кажуть, найголовніше на фронті - не втрачати бойовий дух та віру у перемогу.