Окупанти не полишають спроб штурмувати позиції: як бореться з рашистами бригада "Едельвейс" (відео) [ Редагувати ]
Окупанти не полишають спроб штурмувати позиції наших захисників на східному фронті. А тому в мінометників 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" завжди є робота. Далі в ефірі - репортаж, підготовлений спільно з кореспондентами Військового телебачення, із позицій наших захисників.
Ілля - військовослужбовець Збройних сил України:
Їдемо на позицію до 120-го міномета, попрацюємо, дамо пілюлєй трошки оркам. Стабільно ідуть обстріли, не припиняються, літає "Орлан". Бачить великі скупчення піхоти, або техніки, одразу починає арта прилітати.
Поліна Коваленко, кореспондентка Військового телебачення України:
Хлопці з мінометного розрахунку мають бути постійно напоготові, тому що, окрім їх планових цілей, по яким вони активно насипають, аеророзвідка також надає координати додаткових цілей, по яким треба дуже швидко відпрацювати.
Влад - військовослужбовець Збройних сил України:
Поступає команда "до бою". Первим ділом це розмасковується міномет, командир рахує коректуру, дає мені цифри, я їх виставляю в мінометі, наводюся, виставляю бульку, кажу "готово" і жду команду на вогонь.
Позивний "Шкет" - військовослужбовець Збройних сил України:
З проміжком в дві години поступають цілі і треба виходити працювати, коригування йде і кожну міну треба покласти туди, куди кажуть.
Мінометники, з якими ми працюємо сьогодні, - забезпечують вогневу підтримку піхотинців.
Влад - військовослужбовець Збройних сил України:
Наступ, хлопців прикрити. Стараємся максимально точно все робити, наводитись, щитати, попадати.
Щойно знищено одну ціль - приходять координати нової.
Влад - військовослужбовець Збройних сил України:
До 80-ти мін виходило. І це тільки до обіду. Може бути ціль і в другій годині ночі, в третій. Можемо тільки відстрілятися і знову ціль буде.
Командир розрахунку, боєць із позивним "Шкет" - родом з Луганщини. Каже, в усіх його побратимів - єдина мета.
Позивний "Шкет" - військовослужбовець Збройних сил України:
По всій Україні чекає сім'я. Хочеться повернутися в дім, щоб вся родина зібралась вдома.
Навіть попри втому хлопці жартують і посміхаються. Кажуть, найголовніше на фронті - не втрачати бойовий дух та віру у перемогу.
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