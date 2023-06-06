Зеленський про підрив Каховської ГЕС: росіяни усвідомили, що їм доведеться втікати з Криму [ Редагувати ]
Підриваючи Каховську ГЕС росіяни вже розуміли, що їм доведеться втікати з Криму. Проте це не врятує їх від плати за скоєне.
Про це заявив президент Володимир Зеленський.
Зеленський наголосив, що той факт, що Росія свідомо знищила Каховське водосховище, яке критично важливе, зокрема, для забезпечення водою Криму, свідчить про те, що "російські окупанти вже усвідомили, що і з Криму їм доведеться втекти".
"Що ж, Україна поверне все своє. І примусить Росію заплатити за скоєне", - наголосив президент.
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