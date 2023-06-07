В Україні масштабна повітряна тривога: з чим повʼязана [ Редагувати ]
У середу, 7 червня, по всій Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Її пов'язують зі зльотом російського винищувача МіГ-31К. Про це мапу повітряних тривог. мапа повітряних тривог.
За даними моніторингових груп, є зліт російського винищувача МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" (Нижньогородська область, рф).
МіГ-31К є потенційним носієм аеробалістичної Х-47м2 "Кинжал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.
Спостерігачі допускають, що МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ.
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