У середу, 7 червня, по всій Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Її пов'язують зі зльотом російського винищувача МіГ-31К. Про це мапу повітряних тривог. мапа повітряних тривог.

За даними моніторингових груп, є зліт російського винищувача МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" (Нижньогородська область, рф).

МіГ-31К є потенційним носієм аеробалістичної Х-47м2 "Кинжал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.

Спостерігачі допускають, що МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ.