росія має намір вивезти українських дітей з тимчасово окупованих територій України у Крим, щоб спробувати ускладнити просування українських військ по території півострова під час майбутнього контрнаступу. Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінць.

Під приводом загрози постійних обстрілів ФСБ рф можуть реалізувати комплекс заздалегідь спланованих заходів для вивезення українських дітей з нових ТОТ і прикордонних з росією регіонів до Криму.

Лубінець зазначив, що дітей планують розмістити на літній період в таборах і базах відпочинку на півострові.

Створити умови для зменшення ризиків від очікуваного контрнаступу ЗСУ на кримському напрямі.

Дискредитувати Сили оборони та представити Україну як "терористичну країну".

Так, в інформаційному середовищі уже ширяться проросійські наративи, ніби це Україна самостійно підірвала Каховську ГЕС. Як аргументи наводиться те, що росіяни контролювали ГЕС і найбільше шкоди підрив наніс окупованим містам.

Тобто фактичне викрадення українських дітей мало б мати вигляд "місії порятунку". При цьому ФСБ рф вважає, що поряд з місцями відпочинку дітей необхідно розташувати пункти управління військами, вузлові підрозділи, наприклад ракетні чи артилерійські та облаштовані місця зосередження (відходу) російських окупаційних військ у разі просування українських військових вглиб Криму.

Омбудсмен зазначив, що на думку російських спецслужб, "сусідство" дітей поруч з військовими об’єктами не дозволить або значно ускладнить українським захисникам можливості вогневого ураження основних підрозділів та пунктів управління окупантів, значно обмежить чи пригальмує темпи просування ЗСУ по території Криму. Це також може дозволити, у разі необхідності, провести провокації з масовими жертвами та дискредитувати Сили оборони перед світовим співтовариством.

Таким чином, у Держдумі рф вже ініціювали відповідне звернення до уряду щодо організації евакуації дітей з прикордонних із Україною регіонів до літніх таборів та інших закладів на території Криму.