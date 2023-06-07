Заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що підрив Каховської ГЕС є черговим інструментом війни росії в Україні та був запланованим. Окупанти вичікували "найбільш вдалий" момент для скоєння катастрофи.

Про це вона сказала під час телемарафону.

Дійсно, час (підриву Каховської ГЕС - ред.) обраний не випадково. З одного боку вони до цього довго готувалися. Тому що там є всі ознаки того, що це не спонтанне рішення. З іншого боку вони вичікували момент, який буде "найбільше влучний" на їхню думку.

Вона зазначила, що підрив ГЕС - не що інше, як частина війни російської Федерації.

Тобто все одно у військовому сенсі це слід розглядати. Тому що це один із інструментів війни. От вони так по-дикунськи це бачать.

Коментуючи мотиви окупантів, Маляр припустила, що швидше за все, загарбники хочуть не дати ЗСУ зробити те, що вони планують робити.