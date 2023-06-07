Підрив ГЕС: Маляр розповіла про "дикунський" план рф [ Редагувати ]
Заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що підрив Каховської ГЕС є черговим інструментом війни росії в Україні та був запланованим. Окупанти вичікували "найбільш вдалий" момент для скоєння катастрофи.
Про це вона сказала під час телемарафону.
Дійсно, час (підриву Каховської ГЕС - ред.) обраний не випадково. З одного боку вони до цього довго готувалися. Тому що там є всі ознаки того, що це не спонтанне рішення. З іншого боку вони вичікували момент, який буде "найбільше влучний" на їхню думку.
Вона зазначила, що підрив ГЕС - не що інше, як частина війни російської Федерації.
Тобто все одно у військовому сенсі це слід розглядати. Тому що це один із інструментів війни. От вони так по-дикунськи це бачать.
Коментуючи мотиви окупантів, Маляр припустила, що швидше за все, загарбники хочуть не дати ЗСУ зробити те, що вони планують робити.
Але наразі ми бачимо, що ситуація обернулася навпаки. І росіяни фактично зараз більше зашкодили своїм збройним силам, укріпрайонам, своїм військовим позиціям. В принципі все ж буде більшою постраждала територія, яка зараз знаходиться під контролем агресора.
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