Контрнаступ української армії ще не розпочався, попри заяви російських пропагандистів. Його початок стане очевидним для всіх.

Про це повідомляє секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов.

Данілов спростував заяви російських окупантів про те, що нібито ЗСУ вже почали контрнаступ. Він зазначив, що росіяни помилково назвали просування українських сил початком великої наступальної операції.

"Все це неправда. Коли все це почнеться, це вирішать наші військові. Коли ми почнемо контрнаступ, всі про це дізнаються, побачать", - сказав він.

Також секретар РНБО спростував сумніви західних ЗМІ щодо причетності РФ до підриву Каховської ГЕС.

"У них був військовий компонент. Це був план номер один... Вони вірили, що ми будемо просуватися в цьому напрямку. Їхні дії не призведуть до тих наслідків, до яких вони хотіли б", - наголосив Данілов.