російський диктатор володимир путін втрачає свій політичний вплив на фоні повномасштабного вторгнення в Україну.

Як повідомляє в інтерв'ю WELT президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, путін вже втратив ту владу, яку мав раніше.

"Я думаю, що у них великий внутрішній скандал", - сказав президент.

Він зауважив, що у рф наразі почалась "дуже серйозна" політична боротьба "між різними арміями, як державними, так і приватними". Президент мав на увазі конфлікт між регулярною російською армією і найманими арміями типу ПВК "Вагнера".

"Я думаю, що путін розуміє, що це відбувається. Я думаю, що він розуміє, що у нього є проблема. Там є непорозуміння, і я радий цьому. Коли це відбувається? Коли люди щось відчувають. Відчувають, що ситуація змінюється. І я думаю, що його бізнес-партнери втратили віру в нього. І це впливає і на військову сферу, і на багато інших речей. путін втратив ту силу, яку мав раніше", - розповів Зеленський.