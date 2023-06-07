"путін втратив владу, яку мав раніше": Зеленський про політичну боротьбу в росії [ Редагувати ]
російський диктатор володимир путін втрачає свій політичний вплив на фоні повномасштабного вторгнення в Україну.
Як повідомляє в інтерв'ю WELT президент України Володимир Зеленський.
За словами Зеленського, путін вже втратив ту владу, яку мав раніше.
"Я думаю, що у них великий внутрішній скандал", - сказав президент.
Він зауважив, що у рф наразі почалась "дуже серйозна" політична боротьба "між різними арміями, як державними, так і приватними". Президент мав на увазі конфлікт між регулярною російською армією і найманими арміями типу ПВК "Вагнера".
"Я думаю, що путін розуміє, що це відбувається. Я думаю, що він розуміє, що у нього є проблема. Там є непорозуміння, і я радий цьому. Коли це відбувається? Коли люди щось відчувають. Відчувають, що ситуація змінюється. І я думаю, що його бізнес-партнери втратили віру в нього. І це впливає і на військову сферу, і на багато інших речей. путін втратив ту силу, яку мав раніше", - розповів Зеленський.
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