Каховське водосховище обміліло на метр, вода продовжує спадати - Укргідроенерго [ Редагувати ]
Рівень Каховського водосховища в районі Нікополя станом на 08:00 8 червня становить 13,05 метрів. За добу рівень води у Каховському водосховищі зменшився майже на метр. Про це повідомляє Укргідроенерго.
За добу рівень води у Каховському водосховищі зменшився майже на метр. На даний час продовжуються руйнування водозливної греблі, земляної вставки між будівлею станції та шлюзом.
Укргідроенерго спільно з Укренерго для подальшої збалансованої роботи енергосистеми опрацьовують можливі сценарії з урахуванням наслідків руйнування Каховської гідроелектростанції.
Зокрема, для зменшення підтоплень коригується режим роботи гідроелектростанцій та накопичується вода вище Каховської ГЕС у інших водосховищах Дніпровського каскаду.
Укргідроенерго спільно з проєктним інститутом Укргідропроєкт опрацьовується проєкт зведення перемички (перекриття) Каховського водосховища для відновлення рівня води до проєктної позначки до підриву. Готується перелік першочергових завдань та робіт.
Нагадаємо, рашисти підірвали Каховську ГЕС у ніч проти 6 червня. Через підвищення рівня води у Дніпрі Кінбурнська коса перетворилася на острів.
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